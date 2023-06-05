Гладков: по Шебекинскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Вооруженные силы Украины 4 июня выпустили по Шебекинскому округу Белгородской области 611 различных боеприпасов, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он подчеркнул, что на территории городского округа в тот день действовала диверсионно-разведывательная группа ВСУ. По словам Гладкова, диверсанты планировали переправиться через реку в районе села Новая Таволжанка, однако российские военнослужащие разрушили планы диверсантов.

Информация о нанесенных ВСУ ударах по нашему региону за 4 июня: <...> по Шебекинскому городскому округу выпущено 611 единиц различных боеприпасов. Пострадавших нет. В городе Шебекино имеются многочисленные повреждения модулей центрального рынка, коммерческих объектов, промышленного предприятия, — написал губернатор.

Гладков также призвал глав муниципалитетов ускорить работы по восстановлению поврежденного из-за обстрелов жилья. Он подчеркнул, что денег на восстановление уже не хватает, поэтому в трех населенных пунктах Шебекинского округа, где есть основные разрушения, пока не могут начать работу, пишет «Коммерсант».

Уже навскидку денег на восстановление на сегодняшний день в фонде, который у нас сформирован, не хватит, — указал глава Белгородской области.

Глава Шебекинского округа Владимир Жданов в свою очередь заявил, что 5 июня ВСУ за утро выпустили более 70 реактивных снарядов из РСЗО «Град» по Новой Таволжанке в Белгородской области. О пострадавших он не сообщал.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту РФ Владимиру Путину направить в Белгородскую область для борьбы с диверсантами чеченские подразделения. По его словам, для ликвидации боевиков без последствий для населения необходимы особые знания и подготовка, которой обладают чеченские бойцы.