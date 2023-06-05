В США признали эффективность российского «Солнцепека» Military Watch: российский «Солнцепек» подтвердил свою эффективность на Украине

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Тяжёлая огнемётная система залпового огня «Солнцепек»

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» оказалась крайне эффективным оружием, хорошо зарекомендовав себя на Украине, делится выводами американских военных экспертов издание Military Watch. Как сообщает «ПолитРоссия», аналитики издания подчеркивают, что боевые качества системы особенно хорошо проявились при нейтрализации противника, засевшего на хорошо укрепленных позициях.

Успешное использование ТОС-1 знаменует собой последнее из нескольких эпизодов, где система оказалась очень успешной, — отмечают авторы.

Аналитики напомнили, что российские военные недавно задействовали «Солнцепек» для нейтрализации формирований ВСУ вблизи города Гуляйполе. В результате был уничтожен один из пунктов дислокации вооруженных формирований.

Американское издание пишет, что известно о случаях, когда украинские военные предпочитали сдаваться в плен, игнорируя приказы командования, узнав, что против них были развернуты расчеты ТОС.

Российские войска начали активно применять артиллерийские системы ТОС-1А на Украине в мае 2022 года, отметили эксперты. «Солнцепек» отличается способностью нейтрализовать противника на хорошо укрепленных позициях благодаря использованию специальных термобарических боеприпасов, которые создают ударную волну высокого давления. Эффект заключается в том, что после детонации снаряда воздух высасывается из замкнутых пространств с огромной силой, разрушая здания, пещеры, траншеи и другие укрепления.

Кроме того, в США обратили внимание, что ТОС-1А высоко котируется и в ряде других стран. Среди иностранных операторов системы были военные Сирии, Саудовской Аравии и Алжира.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что российские военные ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских военных около Гуляйполя в Запорожской области.