«Солнцепеки» уничтожили пункт дислокации ВСУ у Гуляйполя Российские военные «Солнцепеками» уничтожили пункт дислокации ВСУ около Гуляйполя

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Восток» подполковник Олег Чехов сообщил, что российские военные ударом тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили пункт дислокации украинских военных около Гуляйполя в Запорожской области. По его словам, которые приводит РИА Новости, еще два пункта временной дислокации противника в районе Гуляйполя поражены огнем самоходного орудия «Малка» и реактивных систем залпового огня «Ураган».

Экипажами огнеметных систем «Солнцепек» уничтожен пункт временной дислокации националистов в районе Гуляйполя, — сказал Чехов.

Офицер добавил, что также в районе Гуляйполя уничтожены склад боеприпасов и автомобильная техника противника. Барражирующими боеприпасами «Ланцет» поражена артиллерийская установка в Екатериновке и боевая бронированная машина с автомобилем в районе села Сухие Ялы, рассказал представитель группировки «Восток».

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ уже завершили формирование отрядов для наступления на Запорожском направлении. Он прежде отмечал, что заметная группировка украинских войск остается на линии соприкосновения в Запорожье.