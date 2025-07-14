Террористка Хатико, британский БПЛА, адский приказ: ВСУ атакуют РФ 14 июля

В ночь на 14 июля средства ПВО РФ уничтожили 11 украинских беспилотников над Россией. Солдатам ВСУ приказали сжечь село с мирными жителями в ДНР. Киев использует британскую военную технику для ударов по РФ. Противник вновь попытался обстрелять Запорожскую АЭС. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Сколько дронов ВСУ сбили над Россией

В ночь на 14 июля российские силы противовоздушной обороны уничтожили 11 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, Вооруженные силы Украины атаковали четыре региона.

Средства ПВО сбили шесть дронов над Орловской областью и два БПЛА — над Брянской. Еще по одному летательному устройству было нейтрализовано над Курской областью, Крымом и Черным морем.

Какую британскую технику применяют ВСУ для атак на РФ

Военнослужащие ВС РФ приземлили и разминировали британский БПЛА, который летел над российской территорией, сообщил боец Центра специального назначения «БАРС-Сармат» с позывным Адвокат. Беспилотник передали для изучения специалистам. Его стоимость оценили примерно в 1 млн рублей.

По словам Адвоката, была захвачена списанная корабельная мишень британских ВМС, которую Вооруженные силы Украины переоборудовали в ударный беспилотник. Боевая часть дрона составляет около восьми килограммов.

«В целом эти „крылья“ уже сняты с производства. Старые со складов достаются, двигатели морально устаревшие, контроллеры морально устаревшие. Их переоборудуют, потому что сама форма крыла очень эффективна. <…> Доустанавливаются дополнительные прошивки, которые позволяют корректировать скорость и высоту и тем самым увеличивать длину маршрута. Конкретно этот экземпляр пролетел фактически 400 километров, после чего его приземлили и затрофеили», — отметил боец.

Военнослужащие ВС РФ Фото: МО РФ

По его словам, списанные беспилотные корабельные мишени способны обманывать противовоздушную оборону, которая распознает цель как ложную.

«Налет идет не только в составе объектов, которые несут боевую часть, также для „забития“ системы ПВО сначала идут ложные цели. Этот объект рассматривается как ложная цель. Но они его компонуют и как боевую», — заявил Адвокат.

Боец добавил, что используемые украинской стороной цели имеют двойное назначение. При этом ряд российских радиолокационных станций способны отслеживать ложные цели.

Военные ВСУ снова попытались атаковать ЗАЭС

Три беспилотника ВСУ накануне атаковали уникальный учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщает Telegram-канал энергообъекта.

«Учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской атомной электростанции подвергся атаке с применением беспилотников. Противник использовал три беспилотных летательных аппарата. <…>. К счастью, в результате атаки возгорания не произошло, а критические разрушения зафиксированы не были», — говорится в сообщении.

Удар был нанесен на расстоянии примерно 250–300 метров от первого энергоблока станции, сообщила пресс-служба ЗАЭС. Сейчас специалисты проводят оценку масштабов ущерба и изучают обстоятельства ЧП. Работа станции продолжается в штатном режиме.

«Безопасность эксплуатации станции обеспечена», — подчеркнули в пресс-службе.

В УТЦ находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Он имеет большое значение для подготовки персонала.

ЗАЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

В ДНР военным ВСУ приказали сжечь село с мирными жителями

Отступившие подразделения Вооруженных сил Украины получили приказ полностью уничтожить село Карла Маркса на западе ДНР вместе с оставшимися мирными жителями, сообщил командир разведгруппы «Восток» с позывным Изи. Эти данные были основаны на перехваченных радиосообщениях противника.

Как уточнил военный, украинские военные не решились вступить в боестолкновение с российскими солдатами. Вместо этого они намеревались сжечь населенный пункт. Для этого активно применялись FPV-дроны, оснащенные зажигательными боеприпасами.

«В контратаку противник не пошел, вместо этого по радиоперехвату услышали, что он собирается сжечь полностью населенный пункт. Они <…> и дома пытаются уничтожить вместе с гражданскими», — сказал командир.

Завербованная СБУ крымчанка готовила теракт

ФСБ распространила видео допроса в Крыму 24-летней россиянки, которая должна была взорвать автомобиль офицера Минобороны перед Днем Победы. На кадрах девушка рассказывает, что входило в ее план. Уточняется, что завербованная Службой безопасности Украины подозреваемая также является гражданкой Украины.

Девушка должна была поехать в Бахчисарай, забрать пакет с комплектующими от взрывного устройства, затем отправиться в поселок Кача, заселиться в нем и собрать бомбу. После этого пособнице СБУ нужно было ее установить рядом с автомобилем, удостовериться в том, что офицер сел в машину, и активировать взрывное устройство. Девушка выбрала позывной Хатико для связи с кураторами.

Как сообщил Telegram-канал RT, украинские спецслужбы воспользовались тем, что подозреваемая увлекалась компьютерными играми. Ей предложили пройти «квест» — найти муляж гранаты в Ирпени по координатам. Затем съездили с ней на полигон, чтобы пострелять из оружия.

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