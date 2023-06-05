В ВСУ назвали фальшивкой данные о начале контрнаступления Reuters: ВСУ не подтвердили начало контрнаступления

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины не подтвердили начало контрнаступления Украины, сообщило Reuters. Представитель украинской армии заявил агентству, что Киев не располагает подобной информацией и не комментирует ложные сведения. Ранее Минобороны РФ сообщало, что утром 4 июня украинские войска предприняли попытку наступления на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

У нас нет такой информации, и мы не комментируем всякого рода фальшивки, — заявил представитель армии Украины.

Украинский центр стратегических коммуникаций обвинил Россию в стремлении распространять ложь.

По данным Минобороны РФ, утром 4 июня при попытке крупномасштабного наступления на Южно-Донецком направлении украинские войска ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов ВСУ при поддержке других частей и подразделений. Всего противников было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, сообщало МО РФ.

Сегодня Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 10 украинских диверсантов при попытке прорыва в Белгородскую область. Формирования противника 4 июня пытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине села Новая Таволжанка, военные и пограничники нанесли двум ДРГ поражение огнем авиации и ударами артиллерии.