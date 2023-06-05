Минобороны назвало потери диверсантов при попытке проникнуть в Россию Минобороны заявило об уничтожении более 10 украинских террористов при попытке проникнуть в РФ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российские военные и пограничники ФСБ 4 июня сорвали попытку двух украинских группировок проникнуть в Белгородскую область в районе села Новая Таволжанка, сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ. Формирования противника были уничтожены ударами авиации и огнем артиллерии подразделений Западного военного округа, указали в оборонном ведомстве.

Около 13:00 мск, под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области. <...> В результате огневого поражения ликвидировано более 10 террористов, две лодки и один бронеавтомобиль, — говорится в сообщении МО РФ.

В ходе контрбатарейной борьбы также было подавлено пять минометных взводов, уничтожены боевая машина РСЗО «Град» и две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, которые использовались ВСУ для нанесения ударов по территории России, добавили в ведомстве.

Также Минобороны заявило о безуспешной попытке крупномасштабного наступления ВСУ на Южно-Донецком направлении. По данным ведомства, украинские военные задействовали шесть механизированных и два танковых батальона. Ударами авиации и огнем артиллерии российские войска нанесли противнику значительные потери в районах Нескучного в ДНР и Новодаровки под Запорожьем, за сутки на данном направлении уничтожили до 300 военных ВСУ, 16 танков и 26 боевых бронемашин.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные нанесли тяжелые потери подразделениям трех бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинские солдаты были вынуждены рассеяться по лесу, рассказал представитель ВС РФ.