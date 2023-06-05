Артиллерия и авиация ВС РФ обратили в бегство три бригады ВСУ Российские военные на Краснолиманском направлении обратили в бегство три бригады ВСУ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки «Центр» подполковник Александр Савчук сообщил, что российские военные на Краснолиманском направлении огнем артиллерии и ударами авиации нанесли тяжелые потери подразделениям трех бригад ВСУ. Их личный состав был вынужден рассеяться по лесу, отметил он в беседе с РИА Новости.

На невском участке и в районе Серебрянского лесничества боевым охранением вскрыто перемещение 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, 5-й бригады национальной гвардии Украины. В результате нанесения огня артиллерией и ударов авиации противник понес значительные потери и рассредоточился в лесном массиве, — рассказал Савчук.

Офицер добавил, что также уничтожены опорные пункты и места сосредоточения живой силы противника вблизи восьми населенных пунктов. В ходе контрбатарейной борьбы удалось вскрыть позицию гаубицы M777 противника, которую уничтожил расчет беспилотного летательного аппарата «Ланцет».

Ранее Александр Савчук сообщил, что украинские войска трижды пытались вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении. По его словам, под огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были вынуждены отступить с большими потерями. Он добавил, что российские военные уничтожили снаряд HIMARS и беспилотники ВСУ в районе Рубежного и Житловки.