Украинская армия впервые применила в бою танки Leopard

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Leopard 2

Украинская армия впервые применила в бою танки Leopard, заявил в своем Telegram-канале командир бригады «Восток» 1-го Армейского корпуса ДНР Александр Ходаковский. По его словам, ВСУ развернули наступление у села Новодонецкое, где насчитывается около до 30 единиц украинской бронетехники. Минобороны информацию не комментировало.

Впервые на нашем тактическом участке увидели «Леопарды». Как я и предполагал вчера — почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники, — сказал Ходаковский.

По его словам, ВСУ нащупывают слабые места российской обороны и пытаются наращивать усилия.

Ранее сообщалось, что в ДНР российские танкисты впервые cтолкнулись во встречном бою с экипажем ВСУ на танке Leopard. Об этом рассказал командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр. По его словам, противник отступил после первого же выстрела в его сторону.

Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили в свое распоряжение около 60 танков Leopard западного производства. Их поставку обеспечили семь стран. Он добавил, что также Франция поставила Киеву колесные танки AMX-10RC, Великобритания — танки Challenger и США — танки Abrams.