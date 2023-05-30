Резников рассказал, сколько танков Leopard получила Украина Резников: Украина получила от Запада около 60 танков Leopard

Фото: Gustavo Valiente/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ получили в свое распоряжение около 60 танков Leopard западного производства. Их поставку обеспечили семь стран, отметил он в интервью медиагруппе Funke.

В коалицию [по поставкам танков] Leopard входят Германия, Польша, Нидерланды, Швеция, Португалия, Испания и Канада. Пока у нас около двух батальонов по 30 танков Leopard в каждом, то есть всего около 60, — рассказал министр.

Он добавил, что также Франция поставила Киеву колесные танки AMX-10RC, Великобритания — Challenger и США — Abrams.

О поставка Киеву 14 танков Leopard 2 рассказал кабмин ФРГ 25 января. Позже Берлин одобрил передачу Украине еще 178 танков Leopard 1A5. В Минобороны США в марте говорили, что планирует отправить 31 танк Abrams из своих запасов на Украину к осени.

Ранее сообщалось, что в ДНР российские танкисты впервые cтолкнулись во встречном бою с экипажем ВСУ на танке Leopard. Об этом рассказал командир танкового батальона ВС РФ с позывным Тигр. По его словам, противник отступил после первого же выстрела в его сторону.