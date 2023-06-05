CNN: Киев создал сеть агентов в РФ и начал предоставлять им дроны для атак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина создала внутри России сеть агентов, которые занимаются диверсиями, и начала предоставлять им дроны для атак, сообщил CNN со ссылкой на источники, осведомленные о данных американской разведки. Официальные лица США полагают, что эти проукраинские агенты осуществили атаку беспилотников на Кремль 3 мая, запустив БПЛА с территории России, а не Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Неясно, были ли другие атаки беспилотников, совершенные в последние дни, в том числе одна атака на жилой район под Москвой и еще одна атака на нефтеперерабатывающие заводы на юге России, также совершены изнутри России или проведены этой сетью проукраинских оперативников, — отмечается в публикации.

Двое американских чиновников заявили CNN об отсутствии доказательств того, что при атаках в РФ могли применяться беспилотники, предоставленные США. Предполагается, что Киев снабдил агентов дронами украинского производства.

В Вашингтоне не могут точно сказать, каким образом Украине удалось доставить БПЛА в Россию, однако два источника сообщили, что Киев установил отработанные маршруты контрабанды, которые можно использовать для отправки летательных аппаратов или их компонентов в Россию, где они затем могут быть собраны. Представитель европейской разведки отметил, что российско-украинская граница обширна и ее трудно контролировать, что делает ее уязвимой для переброски БПЛА.

Представитель Службы безопасности Украины в беседе с CNN предположил, что атаки беспилотников по российской территории будут продолжаться. Пресс-секретарь СБУ сказал, что Киев прокомментирует «взрывы» в России «только после победы».

Минобороны РФ сообщало, что 30 мая Москву атаковали восемь беспилотников ВСУ. Все дроны были уничтожены: пять были сбиты в Подмосковье системой ПВО, еще три подавили в столице средствами РЭБ.