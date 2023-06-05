Бельгия расследует, как ВСУ пользуются ее оружием Бельгия начала проверять, стреляли ли из ее оружия под Белгородом

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Минобороны и разведка Бельгии начала расследовать, использовали ли украинские диверсанты поставленное им оружие на территории Белгородской области, заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на радиостанции Radio 1. Он подчеркнул, что ВСУ получают вооружение только для обороны. В ответ на вопрос о действиях в случае, если информация подтвердится, премьер призвал не забегать вперед.

Бельгийское оружие поставляется на Украину для использования исключительно в целях обороны. У нас есть механизмы жесткого контроля, чтобы обеспечить это. <...> Наше министерство обороны и службы разведки начали расследование этой информации (о применении бельгийсского оружия на территории РФ. — NEWS.ru), чтобы установить, что в действительности произошло, — сказал он.

4 июня группа диверсантов попыталась прорваться на территорию Белгородской области. О бое в районе приграничного села Новая Таволжанка сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ответственность за вылазку взяли на себя выступающие на стороне Украины бойцы легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русского добровольческого корпуса».

По данным Минобороны, диверсанты пытались переправиться через реку, но по ним ударили артиллерийским огнем, в результате противник был рассеян и отошел. В этот же день члены ДРГ назначили главе Белгородчины встречу «за пленных».

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