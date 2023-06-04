Украинские диверсанты заявили о захвате пленных. Что случилось, они живы? Члены ДРГ поставили условие губернатору Белгородской области Гладкову

Фото: Министерство обороны Украины

4 июня группа украинских диверсантов попыталась прорваться на территорию Белгородской области. О бое в районе приграничного села Новая Таволжанка сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным Минобороны, диверсанты пытались переправиться через реку, но по ним ударили артиллерийским огнем, в результате противник был рассеян и отошел. В этот же день члены ДРГ назначили главе Белгородчины встречу «за пленных». Кто обратился к Гладкову, чего требуют украинские диверсанты и что за история с пленными — в материале NEWS.ru.

Кто обратился к Гладкову

Утром 4 июня выступающие на стороне Украины бойцы легиона «Свобода России» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) опубликовали видео, где пообещали освободить пленных, если белгородский губернатор Вячеслав Гладков согласится встретиться с ними.

Местом встречи диверсанты назначили храм в Новой Таволжанке, время — до 17:00 4 июня.

Ранее о пленных ничего не было известно. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Министерство обороны Украины

Когда ДРГ могла захватить пленных

Время и место вероятного захвата пленных предположить сложно. За последние дни сообщалось о нескольких попытках прорыва через границу.

Так, Министерство обороны РФ передавало, что утром 1 июня ВС РФ предотвратили попытку проникновения диверсантов ВСУ на территорию города Шебекино Белгородской области. В ведомстве подчеркнули, что украинские военные были отброшены назад, нарушения границы допущено не было. 30 украинских боевиков были ликвидированы. Кроме того, ВСУ потеряли шесть единиц техники, включая РСЗО «Град».

Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщила, что украинские диверсанты, атаковавшие Белгородскую область 1 июня, использовали технику из США и стран Евросоюза. По данным издания, три автомобиля MRAP диверсионно-разведывательной группы были привезены из США, еще один — из Польши. Помимо этого, у нападавших был как минимум один противотанковый комплекс АТ-4 и стрелковое оружие, утверждает WP.

4 июня польские наемники опубликовали в своих социальных сетях видеозаписи, якобы подтверждающие переход КПП «Грайворон» в Белгородской области на стороне украинских диверсантов в составе РДК. Когда именно это могло произойти — не сообщается. Власти Польши заявили, что не имеют отношения к участию польских наемников в предполагаемой атаке на Грайворон. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что ответил РДК Пригожин

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина опубликовала аудиозапись, в которой тот обращается к представителю РДК Денису Никитину с заявлением о готовности прислать своего представителя и забрать пленных. Предприниматель подчеркнул, что если на место встречи приедет президент Украины Владимир Зеленский, он прибудет лично.

«Если никто не приедет в обозначенное место за пленными, готов прислать одного из своих высокопоставленных заместителей для того, чтобы их забрать. Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам», — сказал Пригожин.

Что сказал Гладков в ответ на предложение РДК о встрече

«Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной и предлагают разговор о пленных. На самом деле с ДРГ сейчас идет бой в Новой Таволжанке. Я надеюсь, что все они будут уничтожены», — сказал Гладков.

Губернатор подчеркнул: единственное, что останавливает его, — это «пацаны, которые находятся в их руках, которых, скорее всего, убили, как ни тяжело это говорить».

«Но если они живые, то с 17:00 до 18:00 — МАПП (многосторонний автомобильный пункт пропуска. — NEWS.ru) „Шебекино“. Гарантирую безопасность», — заключил Гладков.

Состоялась ли встреча главы региона с РДК, на момент публикации материала оставалось неизвестно.

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