Рой из 150 БПЛА, три теракта, гибель бойца «Орлана»: ВСУ атакуют РФ 11 июля

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. В трех регионах РФ были предотвращены теракты. ВСУ ударили по Энергодару у Запорожской АЭС. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более 150 дронов ночью атаковали территорию РФ

В ночь на 11 июля украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на 11 регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 155 дронов. По данным ведомства, больше всего беспилотников — 53 — было уничтожено над Курской областью.

Средства ПВО также сбили 19 воздушных целей над Брянской, 15 — над Смоленской, 14 — над Белгородской, 13 — над Тульской и по 11 — над Орловской и Московской областями. Семь беспилотных аппаратов были уничтожены над Крымом, четыре — над Липецкой и по два — над Ростовской и Калужской областями. Кроме того, четыре БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

ФСБ пресекла три теракта ВСУ

В Брянской области сотрудники ФСБ задержали двух человек по подозрению в сборе информации об объектах ВС РФ и подготовке теракта с применением БПЛА, сообщает Центр общественных связей ведомства. Им переправляли взрывчатку и компоненты для взрывных устройств с Украины с помощью дронов.

«Пресечена противоправная деятельность двух жителей Брянской области 1993 и 1995 года рождения, являвшихся пособниками запрещенной в России украинской террористической организации и выполнявших на территории Брянской и соседних областей задания, связанные с проведением разведывательно-подрывной деятельности», — отметили в ФСБ.

Кроме того, в Крыму задержали предполагаемого украинского агента, который планировал устроить теракт на День России, сообщили в ведомстве. В ФСБ отметили, что мужчину отправили под стражу.

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«В Ялте задержан гражданин РФ 1981 года рождения, завербованный украинскими спецслужбами посредством мессенджера Telegram для совершения диверсионно-террористических актов на территории Республики Крым», — сказано в сообщении.

По данным ФСБ, дома у мужчины нашли два самодельных взрывных устройства, детонаторы, составные части FPV-дрона с пультом управления и квадрокоптер. Оперативники также изъяли телефон, предназначенный для конфиденциального общения с куратором, в котором была обнаружена переписка со свидетельствами подготовки теракта.

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в поселке Мостовской Краснодарского края. Силовики задержали 51-летнего гражданина РФ в тот момент, когда он подошел к административному зданию, чтобы его поджечь. Возбуждено уголовное дело.

Атаки ВСУ привели к гибели жителей в Липецкой и Тульской областях

Минувшей ночью взрывы слышали жители Узловского, Ленинского и Пролетарского районов Тулы, а также Алексина. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, в результате атаки БПЛА ВСУ погиб один человек. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата, сбитого над Таганрогом в Ростовской области, рухнули на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, сообщила глава города Светлана Камбулова. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

В Хлевенском районе Липецкой области в результате падения дрона ВСУ на сельхозпредприятие погиб один человек, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он добавил, что еще один местный житель получил ранение, ему оказали медицинскую помощь. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курский пенсионер сгорел в пожаре после удара дрона ВСУ

Накануне Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Курск. В результате удара загорелся частный дом на 3-й Моковской улице. Семидесятитрехлетний мужчина, находившийся внутри строения, погиб, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн. Кроме того, была повреждена расположенная напротив многоэтажка — у нее выбиты окна на втором, седьмом и восьмом этажах.

«Погибший мужчина находился дома. Соседи характеризуют его с самой лучшей стороны: всю жизнь проработал водителем, честный, порядочный человек. У него остались дочь и внучка», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

По его словам, накануне вечером БПЛА украинских войск атаковал предприятие «Псельское» в селе Малое Солдатское. Удар дрона привел к пожару в производственных помещениях, где находится спецтехника. Утром 11 июля под огнем противника оказалась деревня Суходол. По словам Хинштейна, ранения получили трое мужчин 32, 33 и 45 лет, а также 53-летняя женщина.

Министерство обороны России не комментировало сведения о последствиях украинских ударов по Курщине.

Гладков назвал число жертв атак ВСУ на Белгородчину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали по меньшей мере 55 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 113 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены 11 многоквартирных и 14 частных домов, два предприятия, хозпостройки, коммерческий объект, линия электропередачи, мотоцикл, 21 легковая машина и грузовой автомобиль.

По словам губернатора, вблизи хутора Екатериновка в результате атаки беспилотника погиб боец подразделения «Орлан». Жертвами двух обстрелов ВСУ Шебекино, произошедших накануне и утром 11 июля, стали мужчина и женщина.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

В ДНР рассказали о последствиях украинских ударов

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы два случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили шесть боеприпасов по населенным пунктам на Горловском направлении. Сведений о пострадавших и жертвах не поступало. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

ВС Украины Фото: Социальные сети

ВСУ нанесли удар по администрации города-спутника ЗАЭС

В ночь на 11 июля украинский дрон-камикадзе атаковал здание администрации Энергодара, города-спутника Запорожской атомной электростанции, заявил мэр Максим Пухов. По его словам, повреждения оказались минимальными, обошлось без пострадавших.

«Ситуация вокруг Энергодара остается напряженной. <…> Атака на здание администрации. Произошло это около часа ночи. Дрон-камикадзе ударил по кровле администрации. К счастью, в этот момент никого в здании не было», — сообщил градоначальник.

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