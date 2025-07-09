Что известно о мальчике Толе, погибшем от удара ВСУ в Курске? Подробности

Что известно о мальчике Толе, погибшем от удара ВСУ в Курске? Подробности

Вечером 8 июля ВСУ нанесли удар БПЛА по городскому пляжу в Курске, в результате которого погибло четыре человека, в их числе пятилетний мальчик по имени Толя. Могли ли спасти маленького Анатолия, что о нем говорит его семья?

Что известно об ударе ВСУ по пляжу Курска 8 июля, мальчик Толя

Вечером 8 июля 2025 года, в День семьи, любви и верности, ВСУ беспилотниками атаковали городской пляж Курска, на котором было людно и родители отдыхали вместе с детьми.

В результате атаки на пляж погибли четыре человека. Два местных жителя оказались прямо в эпицентре падения беспилотника. После информации об ударе на место инцидента выехала Росгвардия, и в процессе эвакуации мирных граждан произошел еще один взрыв — старший сержант погиб. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что его представят к государственной награде — посмертно.

Пострадали всего шесть человек. Три человека в тяжелом состоянии, у одного мужчины проникающее ранение грудной клетки, еще трое чувствуют себя лучше.

Среди раненых числился пятилетний мальчик Толя с сильнейшими ожогами. Его отвезли в реанимацию и готовились везти для лечения в Москву. 9 июля во время транспортировки в столицу мальчик погиб.

Еще один раненый — парень, который шел мимо и бросился на помощь пострадавшим. В этот момент детонировал боеприпас.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о мальчике Толе, который погиб из-за удара ВСУ в Курске

Пятилетний мальчик Толик «закрывал собой маму» во время удара ВСУ по городскому пляжу в Курске, рассказал Хинштейн. Он отметил, что мальчик — «настоящий мужчина».

«Не испугался, не растерялся, кинулся спасать самого близкого человека», — рассказал он в своем Telegram-канале.

По словам Хинштейна, «врачи сделали все, чтобы его спасти, но травмы оказались слишком тяжелыми».

«У ребенка было более 30% ожогов тела — это крайне и крайне много для маленького человека», — написал губернатор в Telegram.

Он выразил соболезнования семье мальчика и пообещал оказать необходимую помощь.

«Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство, это преступление против самой человеческой сути! Верю, что это зло не останется безнаказанным!» — подчеркнул чиновник.

Тетя Анатолия рассказала, что мальчик был очень привязан к матери.

«Мама для него — это все, он ее очень любит, она для него лучший друг. <…> Он не по годам смышленый мальчик», — сказала женщина.

В разговоре с RT дядя мальчика Алексей рассказал, что Толя был единственным их наследником. Мужчина не смог сдержать слез.

Депутат Думы Олег Матвейчев заявил, что мальчика стоит наградить.

«Также и губернатор Курской области, безусловно, уже обратил на это внимание. Героизм в таком юном возрасте, у нас подрастает очень мужественное, смелое и патриотичное поколение с огромным будущим», — заявил Матвейчев.

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