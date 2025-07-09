Раскрыты детали гибели росгвардейца при атаке ВСУ в Курске Росгвардия: прапорщик Гаврилов погиб, спасая людей при атаке БПЛА в Курске

Сотрудник Росгвардии Вячеслав Гаврилов погиб, спасая мирных жителей при атаке беспилотников ВСУ на пляже в Курске, сообщает Lenta.ru со ссылкой на представителя ведомства. Отмечается, что прапорщик вместе с коллегой был на маршруте патрулирования, когда поступило сообщение о налете дронов.

Прибыв на место, росгвардейцы помогли эвакуировать пострадавших. Один из силовиков сопроводил людей к автомобилю скорой помощи, а Гаврилов вернулся в зону падения обломков БПЛА, чтобы проверить наличие других раненых. В этот момент произошел повторный подрыв беспилотника. В итоге росгвардеец погиб.

Управление Росгвардии по Курской области выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам погибшего сотрудника, — подчеркнули там.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что пятилетний мальчик, пострадавший из-за атаки ВСУ на пляж в Курске, умер. По его словам, ребенок скончался во время транспортировки в Москву. Хинштейн назвал смерть мальчика невосполнимой утратой и выразил соболезнования семье.