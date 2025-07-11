Несколько человек получили ранения из-за атаки дрона на Курскую область

Несколько человек получили ранения из-за атаки дрона на Курскую область Хинштейн: четыре человека пострадали из-за атаки ВСУ на курское приграничье

Четыре человека получили осколочные ранения в результате атаки Вооруженных сил Украины на Беловский район Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн. По его словам, украинский беспилотник ударил по деревне Суходол.

В результате удара украинского БПЛА по деревне Суходол Беловского района осколочные ранения получили четыре человека: трое мужчин 32, 33 и 45 лет и 53-летняя женщина. Все доставлены в Беловскую ЦРБ, состояние средней степени тяжести, — написал Хинштейн.

Ранее врио губернатора сообщил, что украинский беспилотник атаковал предприятие ООО «Псельское» в селе Малое Солдатское Беловского района Курской области. В результате удара начался пожар в производственных помещениях, где находится техника.

До этого сообщалось, что в результате атаки БПЛА ВСУ в Курске загорелся частный дом. Врио губернатора региона уточнил, что погиб 73-летний пенсионер. В 12-этажном многоквартирном доме напротив были выбиты окна на втором, седьмом и восьмом этажах. Хинштейн обещал оказать семье всю необходимую помощь.