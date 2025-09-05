Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 13:58

Шпион в Херсонской области, диверсант на Кубани: ВСУ атакуют РФ 5 сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. За ночь над регионами страны сбили почти сотню беспилотников. ВСУ распространили фейк о проникновении диверсантов в Калужскую область. В Херсонской области задержали работавшего на Киев шпиона. Юного жителя Краснодарского края задержали за агитацию по заданию противника. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Почти 100 дронов пытались атаковать Россию ночью

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на 12 регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 92 дрона.

Больше всего беспилотников — 15 — было ликвидировано над Брянской областью. 13 воздушных целей уничтожено над Ростовской, 12 — над Тульской и 11 — над Калужской областями. Еще девять летательных аппаратов сбито над Рязанской и семь — над Воронежской областями, восемь — над Крымом.

По пять БПЛА система ПВО подавила над Курской и Орловской областями, по два — над Липецкой и Белгородской. Еще по одному дрону уничтожено над Смоленщиной, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Украинцы распространили фейк о диверсантах в Калужской области

Накануне днем Telegram-канал Mash сообщил, что в Калужской области разыскиваются две украинские диверсионно-разведывательные группы. Он утверждал, что их цель — железнодорожный узел, через который проходит состав с горюче-смазочными материалами.

Была информация о том, что в составе каждой из ДРГ не более пяти человек. Они якобы пересекли границу РФ в конце августа.

При этом глава региона Владислав Шапша не стал подтверждать или опровергать информацию о проникновении диверсантов. Он лишь призвал местных жителей быть внимательнее на случай появления подобных групп.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Время сложное, спецслужбы с 2022 года каждый день выслеживают ДРГ. Вне зависимости от того — есть они или нет. Всем стоит быть внимательными», — сказал губернатор.

Позже Telegram-канал SHOT написал, что слухи о розыске диверсионных групп под Калугой не подтвердились и оказались придуманным украинской стороной фейком. Минобороны РФ не комментировало эти сообщения.

Работавшего на Киев шпиона задержали в Херсонской области

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданина Украины 1990 года рождения, подозреваемого в шпионаже в пользу Киева с целью последующей организации терактов, сообщает Центр общественных связей ведомства. Установлено, что мужчина был завербован через мессенджер, с его помощью он передавал противнику сведения о дислокации ВС РФ.

Во время обыска по месту проживания у задержанного изъяли телефон с переписками, доказывающими его противоправную деятельность. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о шпионаже.

Мирный житель погиб при атаке БПЛА на Белгородчину

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские военные атаковали 34 населенных пункта региона, применив артиллерию и 100 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены один многоквартирный и 19 частных домов, объект связи, коммерческое предприятие, газовая труба, а также один грузовой и четыре легковые машины.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам губернатора, пострадала мирная жительница поселка Октябрьский, ее госпитализировали. Еще одна женщина получила ранения в селе Глотово. А в селе Безымено при налете беспилотника скончался мужчина.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах ВСУ по Белгородской области.

Украинского агитатора задержали в Новороссийске

В Новороссийске 17-летнего жителя Славянска-на-Кубани обвиняют в участии в деятельности террористической организации. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ. В настоящее время подросток отправлен под стражу.

Установлено, что молодой человек установил связь с куратором, предположительно находящимся на территории Украины. От последнего он получил задание по расклейке вблизи Морского вокзала листовок с призывами к насилию и оправданиями террористической идеологии.

На допросе подросток признал свою вину. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Склад ГСМ загорелся в Луганске после прилета беспилотника

В Луганске после атаки беспилотника ВСУ вспыхнул огонь на складе с горюче-смазочными материалами, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По их данным, площадь возгорания минимальная, резервуары не были заполнены полностью. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В результате атаки вражеского БПЛА произошло возгорание резервуара с ГСМ в Луганске», — говорится в сообщении.

В ДНР перечислили последствия атак противника на регион

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике были зафиксированы 22 случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты совершили 20 обстрелов на Горловском направлении, по одному — на Дебальцевском и Великоновоселковском направлениях, выпустив суммарно 23 боеприпаса. Повреждены пять жилых домов и два инфраструктурных объекта. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало.

