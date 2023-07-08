Украина получит запрещенные боеприпасы: новости СВО на утро 8 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга. При этом Украина предоставила письменные гарантии того, что минимизирует риски для гражданского населения. Такое оружие запрещено более чем 100 странах, но ни Россия, ни Украина, ни США не подписали Конвенцию о запрете.

Технические характеристики кассетных снарядов убойные, эти боеприпасы представляют реальную опасность для людей, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине — новый шаг к эскалации конфликта.

Военный эксперт Александр Артамонов предположил, что поставками кассетных боеприпасов США хотят решить проблему «снарядного голода» у ВСУ независимо от нынешнего хода наступления. Собственного производства артиллерийских боеприпасов у Киева уже нет, а страны ЕС быстро нарастить поставки обычных снарядов тоже не могут, считает Артамонов. При этом он отмечает, что на складах у Пентагона еще хранится три миллиона кассетных снарядов, что в десять раз больше, чем поставленные Киеву за год объемы.

Также Артамонов заявил, что кассетные боеприпасы несут особую опасность для гражданского населения. По его словам, большинство из них произведены несколько десятилетий назад и могут иметь высокий процент брака. Военные аналитики и активисты антивоенных движений также отмечают, что мелкие суббоеприпасы не всегда срабатывают после разброса. Тем самым они фактически минируют территорию. По данным Международного комитета Красного Креста, 10–40% субзарядов в кассетных боеприпасах не срабатывают сразу.

В ООН против поставок Киеву кассетных боеприпасов со стороны США, заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак. Он призвал страны соблюдать условия Конвенции по кассетным боеприпасам 2008 года.

Фото: МО Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с решением США о поставках Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов напомнила, что еще недавно американские власти считали их применение военным преступлением. Дипломат сопроводила пост в своем Telegram-канале видеозаписью пресс-конференции бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки от 28 февраля 2022 года.

Уровень американских провокаций «зашкаливает» и приближает человечество к новой мировой войне, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Таким образом он отреагировал на решение Белого дома поставить Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной Конвенцией по данному типу оружия.

Очередной пакет американской военной помощи Киеву на $800 млн включит в себя 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, кассетные боеприпасы типа DPICM, 32 боевых машины Bradley и такое же количество бронетранспортеров Stryker, системы противовоздушной обороны Avenger и Stinger и 31 155-миллиметровую гаубицу, сообщили Пентагон и Госдепартамент США.

Украина имеет все основания для присоединения к Североатлантическому альянсу, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом он заявил после двух с половиной часов переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле.

Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области попали под обстрел ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших нет.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал об уничтожении беспилотных летательных аппаратах над регионом. По его словам, средствами ПВО были сбиты два дрона. Министерство обороны пока никак не комментировало эту информацию.

Автомобильная техника, минометный расчет и две боевые машины пехоты ВСУ были уничтожены в районе южного Донецка, сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов. Он также уточнил, что вертолеты армейской авиации прервали попытки ВСУ провести ротацию воинских подразделений на позициях восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого.

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила, что в зоне специальной военной операции погиб российский арбитр Даниил Шеметов. По данным пресс-службы РФС, Шеметов погиб на 32-м году жизни. Минобороны России пока не подтвердило информацию о гибели российского арбитра в зоне спецоперации.

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