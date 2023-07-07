Стало известно, зачем США поставят кассетные боеприпасы Украине Военэксперт Артамонов: Пентагон решает проблему «снарядного голода» ВСУ кассетными боеприпасами

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Pres

Военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru предположил, что поставками кассетных боеприпасов США хотят решить проблему «снарядного голода» в ВСУ независимо от нынешнего хода наступления. Собственного производства артиллерийских боеприпасов у Киева уже нет, а страны ЕС быстро нарастить поставки обычных снарядов тоже не могут, считает Артамонов. При этом он отмечает, что на складах у Пентагона еще хранится три миллиона кассетных снарядов, что в десять раз больше, чем поставленные Киеву за год объемы.

Киеву было поставлено 270–280 тысяч снарядов за год. Меж тем у Пентагона на складах лежит три миллиона кассетных снарядов, которые еще никуда не поставлялись. Если распечатать эти склады, то у ВСУ никакого недостатка уже не будет, — пояснил Артамонов.

При этом эксперт отмечает, что кратно может увеличиться мощность воздействия артиллерии ВСУ по российским позициям, несмотря на то, что к поставкам предназначены снаряды 80–90-х годов выпуска, почти исчерпавшие срок годности.

Ранее в Белом доме США подтвердили, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи.