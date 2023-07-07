Коротченко заявил об убойной силе кассетных боеприпасов, поставляемых Киеву

Фото: Министерство обороны Украины

Технические характеристики кассетных снарядов убойные, эти боеприпасы представляют реальную опасность для людей, заявил в беседе с NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его мнению, решение США о поставках кассетных боеприпасов Украине — новый шаг эскалации конфликта.

Когда возникают разговоры, что это старое оружие и оно не может быть эффективным, это глупо и безответственно. Технические характеристики кассетных снарядов просто убойные, это реальная опасность для наших людей в зоне СВО, — сообщил Игорь Коротченко.

По его словам, поставки таких снарядов — новый шаг эскалации конфликта, после которого следует ожидать поставок еще более мощного оружия, например самолетов F-16 и ракет большой дальности.

Ранее в Белом доме подтвердили, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы в рамках нового пакета помощи.

Согласно данным профильных СМИ, в частности, журнала Минобороны США Armor, речь идет о поставках снарядов калибра 155 миллиметров. Каждый такой артиллерийский снаряд содержит 88 суббоеприпасов, а каждый суббоеприпас, в свою очередь, имеет радиус поражения 10 метров. Другими словами, в зависимости от высоты разброса зарядов один кластерный снаряд может засыпать осколками территорию до 30 тысяч квадратных метров, то есть 3–4 футбольных поля.