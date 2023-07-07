Киев готовится к национальному сопротивлению: новости СВО на вечер 7 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерство обороны Украины

В Киеве объявили запись населения на однодневную подготовку к «национальному сопротивлению». Соответствующее объявление размещено на сайте мэрии украинской столицы. Украинцев будут учить обращаться с оружием, взрывчаткой, а также защите от радиационного и химического заражения. Занятия будут проводиться в небольших группах.

Минобороны России сообщило, что ВС РФ отразили 10 атак ВСУ на Донецком направлении в ходе СВО. По данным ведомства, украинская армия во время атаки на данном направлении потеряла более 420 военных. Всего за прошедшие сутки были убиты более 800 бойцов ВСУ. Войска РФ также пресекли действия украинской ДРГ на Купянском направлении.

ПВО РФ сбила украинский самолет Су-25 в Запорожской области и перехватила 21 снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Российские военные смогли уничтожить несколько боевых машин западного образца, в том числе британскую самоходку AS-90.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лидеры стран Альянса 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины. По его словам, принятие плана приблизит Украину к вступлению в НАТО.

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что Берлин не станет отправлять Украине кассетные боеприпасы. Она объяснила решение тем, что ФРГ остается членом Конвенции по кассетным боеприпасам, предусматривающей запрет на их использование, производство и передачу.

Такую же позицию озвучил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Министр подчеркнул, что не ему оценивать решения США, которые — как и Россия, и Украина, и Китай — не подписывали конвенцию.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину, сообщила The Washington Post без ссылок на источники. По информации газеты, речь идет об артиллерийских снарядах M864 для 155-мм гаубиц.

В материале WP говорится, что власти США объявят об отправке на Украину кассетных боеприпасов уже 7 июля. Уточняется, что сами снаряды будут взяты из запасов Пентагона. Авторы статьи при этом отметили, что во многом опасность такого оружия заключается в большом проценте не срабатывающих сразу суббоеприпасов, которые остаются после обстрела.

Руководитель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин считает, что на фоне выхода из строя западной военной техники на Украине под российскими ударами США уже передают украинским войскам кассетные боеприпасы. Он напомнил, что этот вид вооружений признан запрещенным в большинстве стран мира.

Фото: Министерство обороны США

Премьер Чехии Петр Фиала сообщил, что страна передаст Украине боевые вертолеты и боеприпасы. Прага отправит Киеву авиасимуляторы для обучения пилотов для F-16. По его словам, Чехия продолжит активно помогать Украине во всех областях, включая оборонную.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что перспектив для осенних переговоров по Украине пока не нет. По его словам, для России приоритетом является достижение поставленных целей разными путями. Так он отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что к осени ситуация должна поменяться и возможен диалог.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что в апреле проводились неофициальные переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с бывшими американскими чиновниками по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, США не инициировали этот диалог, поскольку при обсуждении такой темы необходимо участие украинской стороны.

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