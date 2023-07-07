Белый дом подтвердил переговоры Лаврова и экс-чиновников США Кирби подтвердил переговоры Лаврова с бывшими чиновниками США по Украине

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Сергей Лавров

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил в интервью CBS News, что в апреле проводились неофициальные переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с бывшими американскими чиновниками по мирному урегулированию конфликта на Украине. По его словам, США не инициировали этот диалог, поскольку при обсуждении такой темы необходимо участие украинской стороны.

Но я хочу четко заявить, что эти переговоры не поощрялись и не инициировались нами и мы не поддерживали их каким-либо активным образом. Как сказал президент [США Джо Байден], ничего об Украине без Украины, — сказал Кирби.

Неназванный представитель Госдепа в разговоре с Reuters также заявил, что администрация Байдена не организовывала переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства.

Ранее NBC News со ссылкой на шесть источников сообщило, что в апреле в Нью-Йорке проводились непубличные переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине. В обсуждении участвовали высокопоставленные американские чиновники и представители российской власти. Утверждается, что на одной из встреч присутствовал лично Лавров. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти сообщения дезинформацией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Европа, в первую очередь Франция, готова к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. По его словам, США будут готовы к переговорам после контрнаступления Киева, даже если оно не завершится успехом. Белорусский лидер утверждает, что мирные переговоры по Украине могут начаться осенью, но не обязательно в сентябре. Он подчеркнул, что «мощная, сильная Россия» к диалогу готова. При этом Лукашенко задался вопросом, что будет, если ВС РФ «перемелют» ВСУ, и сядет ли тогда Москва за стол переговоров.