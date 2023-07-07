Столтенберг рассказал, чем закончится саммит НАТО в Вильнюсе Столтенберг: лидеры стран НАТО в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины

Фото: Sebastian Gollnow/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, заявил глава Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, которые приводит РИА Новости, принятие плана приблизит Украину к вступлению в НАТО.

Лидеры стран НАТО 11-12 июля в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к Альянсу, — сказал генсек организации.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что предстоящий саммит НАТО не удовлетворит ожидания украинского общества. Он добавил, что видел черновики речей выступающих и знает, о чем будут говорить на саммите.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины. Помощь будет оказана в том числе Вашингтоном, отметил он.

По его словам, Киев получит практическую и политическую поддержку, между тем в Вильнюсе партнеры по НАТО также обсудят «события последних нескольких дней» в России.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что Украину на саммите НАТО в Вильнюсе ожидает «сюрприз». Генсек Альянса Йенс Столтенберг не опроверг ее слова, выразив уверенность, что лидеры на встрече «придут к единой позиции» по этому вопросу.