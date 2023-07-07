Российские штурмовики разгромили превосходящие силы ВСУ Минобороны: штурмовики ВС РФ разгромили превосходящие силы ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: МО РФ

Шесть российских штурмовиков из Центрального военного округа (ЦВО) разгромили превосходящую по численности группу бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне СВО, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. По данным министерства, пятеро украинских военных из этого подразделения были взяты в плен.

В ходе выполнения задачи штурмовики наткнулись на превосходящее по численности подразделение украинских националистов, обороняющее опорный пункт. <...> Грамотно применяя имеющееся вооружение и совершая перемещения, российские военнослужащие заставили противника поверить в их превосходство и уничтожили большинство боевиков. Пять боевиков взяли в плен и доставили их на позиции своего отряда, — говорится в сообщении Минобороны.

Группа штурмовиков пыталась пробраться к позициям мотострелков ВС РФ и доставить боеприпасы и в пути попала под огонь ВСУ. В конечном итоге они взяли опорный пункт украинских военных. За достижения в ходе операции командир группы был награжден орденом Мужества, а остальные штурмовики — медалями «За отвагу».

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на 6 июля нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных военных. В ведомстве отметили, что также были поражены места хранения бронетанковой техники иностранного производства, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.