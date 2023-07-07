Военный эксперт объяснил, почему США поставят Киеву запрещенное оружие Военный эксперт Тутрин: США поставят Киеву кассетные боеприпасы из-за дефицита обычных

Фото: Navy Petty Officer 3rd Class Moises Sandoval

На фоне выхода из строя западной военной техники на Украине под российскими ударами США передают украинским войскам кассетные боеприпасы, отметил в беседе с «Царьградом» военный эксперт, руководитель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. Он напомнил, что этот вид вооружений признан запрещенным в большинстве стран мира.

Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией о применении вооружений. Американцы применяли их в Косово, Югославии. Там много людей из-за этого было ранено и погублено. <...> То, что они уже начинают выкидывать кассетные боеприпасы на применение, значит, что уже голод боеприпасов наступает у некоторых стран, — объяснил эксперт.

Издание напоминает, что Конвенция, запрещающая применение, передачу и накопление кассетных снарядов, вступила в действие в 2010 году, ее подписали 113 государств и ратифицировали 84. Авторы документа отметили, что от кассетных боеприпасов страдает мирное население. США, Россия и Украина его не подписали.

По информации Foreign Policy, ВСУ сильно ощущают износ предоставленной Западом артиллерии, а запас снарядов для нее критически низок. Поэтому в Пентагоне предлагают использовать против российских войск кассетные боеприпасы, которые по сравнению с обычными снарядами выводят из строя больше живой силы, а также способны пробивать броню толщиной до 20 см.

Ранее президент США Джо Байден одобрил поставки кассетных боеприпасов на Украину. Речь идет об артиллерийских снарядах M864 для 155-мм гаубиц.