ВСУ бросили в бой резервы: новости СВО на утро 7 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Лидер общественного движения Запорожья «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале написал, что украинская армия в четверг вечером начала наступление с использованием новых резервов на значительном участке фронта в районе Орехова. По его словам, российские военные ответили на это интенсивным обстрелом. Он добавил, что самые интенсивные бои происходят на Ореховском участке линии фронта, где российские военные принимают противника с характерным «горячим и шквальным русским гостеприимством».

Кассетные боеприпасы, которые США передадут Украине, запрещены международными конвенциями, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, они считаются оружием неизбирательного типа, так что мирным жителям без окопов и бронежилетов сложно от них защититься.

В то же время Пентагону по-прежнему нечего заявить по возможному решению США о поставках Украине кассетных боеприпасов, заявил представитель министерства Патрик Райдер. Он отметил, что вопрос все еще находится на стадии рассмотрения. Также он упомянул, что арсеналы США содержат разнообразные типы подобных снарядов. В связи с этим Райдер добавил, что Вашингтон не рассматривает возможность поставки Киеву устаревших моделей кассетных боеприпасов.

Единицы самоходных минометов «Нона-СВК», входящих в состав горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), успешно поразили противника на Краснолиманском сегменте фронта в рамках специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ. Операторы самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК» уничтожили сосредоточение противника и обездвижили огневые точки украинских войск на указанном участке.

Целью удара по резервам ВСУ во Львове стала иностранная военная техника, в том числе танки Challenger, сообщил источник в Минобороны РФ. По его данным, также при ударе были поражены казармы, в которых размещались около 800 украинских военных и наемники.

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные из добровольческого формирования БАРС-11 и командование подразделения «Царские волки» успешно извлекли почти не поврежденную британскую крылатую ракету Storm Shadow с линии соприкосновения, сообщил руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. По его словам, ракета была оснащена высокотехнологичной электроникой, которая уцелела после падения. Проведение операции по изъятию ракеты заняло два дня.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что на подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей. Зафиксировано повреждение крыши в одном частном доме, уточнил он. По предварительным данным, пострадавших нет.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Вашингтон продолжает предпринимать попытки добиться успеха властей в Киеве на поле боя, а не организовать мирные переговоры по Украине. По его словам, Украина должна вести диалог с позиции силы и на своих условиях. Он добавил, что максимальное внимание Соединенных Штатов касательно украинского конфликта сосредоточено на снабжении Киева оружием и военной техникой.

Как сообщил Telegram-канал Baza, беспилотник, принадлежащий ВСУ, совершил атаку на электроподстанцию в Курской области. По данным канала, рано утром 6 июля БПЛА скинул два боеприпаса на подстанцию в селе Любимовка в 8 километрах от границы. Baza отмечает, что в результате взрывов никто не пострадал. Министерство обороны пока не комментировало эту информацию.

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