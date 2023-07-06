«Зверские методы войны»: военэксперт о передаче Украине кассетных снарядов Военэксперт Литовкин: переданные Украине кассетные снаряды будут применяться против гражданских

Фото: МО Украины

Кассетные боеприпасы, которые США передадут Украине, запрещены международными конвенциями, заявил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, они считаются оружием неизбирательного типа, так что мирным жителям без окопов и бронежилетов сложно от них защититься.

Эти кассетные боеприпасы запрещены международными конвенциями. У мирного населения ведь нет бронежилетов, окопов и систем ПВО, которые могут перехватывать эти снаряды, считающиеся оружием неизбирательного типа. Соединенные Штаты ведут зверские методы войны против России, которая будет продолжаться дальше до завершения СВО, — сказал Литовкин.

В Foreign Policy уточнили, что боеприпасы, за поставки которых выступали американские конгрессмены, способны разбрасывать по полю боя до 88 бомб. Они могут убивать и калечить мирных жителей на протяжении долгого времени уже после окончания боевых действий.

Бывший спецсоветник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс добавил, что с помощью кассетных боеприпасов для уничтожения взвода или роты можно потратить гораздо меньшее число снарядов. Еще одним их плюсом Райс назвал способность снарядов пробивать броню толщиной от 10 до 20 см.