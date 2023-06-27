В США рассказали о проблемах с артиллерией у ВСУ Foreign Policy: западная артиллерия на Украине все чаще выходит из строя из-за износа

Фото: Sgt. Eliezer Melendez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) все чаще сталкиваются с поломками западной артиллерии. Все больше орудий выходит из строя из-за износа, а боеприпасы к ним заканчиваются, сообщает Foreign Policy.

Группа конгрессменов США ранее обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом организовать поставки на Украину кассетных боеприпасов, которые помогут преодолеть проблемы с западным вооружением и нехваткой снарядов.

Для сторонников [поставок] этого оружия срочность его отправки возросла, так как из-за износа предоставленной Западом артиллерии все больше орудий вышло из строя, а запасы артиллерийских боеприпасов снова стали критически низкими, — подчеркивается в публикации.

Бывший спецсоветник главкома ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс назвал преимущества кассетных боеприпасов. По его словам, такие снаряды двойного назначения убивают гораздо больше противников. Технически для уничтожения взвода или роты можно потратить гораздо меньшее число боеприпасов, пояснил он. Еще одним их плюсом Райс назвал способность снарядов пробивать броню толщиной от 10 до 20 см.

В Foreign Policy уточнили, что боеприпасы, за поставки которых ратовали конгрессмены, способны разбрасывать по полю боя до 88 бомб. Они могут убивать и калечить мирных жителей на протяжении долгого времени уже после окончания боевых действий.

Ранее заместитель помощника руководителя Пентагона по вопросам России, Украины и Евразии Лаура Купер сообщила, что Соединенные Штаты не осуществляют поставки на Украину современных боеприпасов двойного применения во избежание противоречия с ограничениями на экспорт кассетных бомб. Также США стремятся сохранить согласованность с союзниками, добавила она.