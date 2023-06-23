Пентагон объяснил, почему не передает Украине кассетные боеприпасы Пентагон: США не поставляют Украине кассетные боеприпасы, чтобы не идти вразрез с квотой

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Соединенные Штаты не осуществляют поставки на Украину современных боеприпасов двойного применения во избежание противоречия с ограничениями на экспорт кассетных бомб, передает РИА Новости со ссылкой на заявление Заместителя помощника руководителя Пентагона по вопросам России, Украины и Евразии Лауру Купер.

Купер объяснила, что отсутствие инициатив в отношении предоставления такого вооружения связано с установленными Конгрессом ограничениями и стремлением сохранить согласованность с союзниками. Это было озвучено в ходе ее выступления перед комитетом палаты представителей по международным отношениям.

Ранее, в марте, представитель Министерства иностранных дел России, Мария Захарова, утверждала, что Россия примет меры, если подтвердится информация о запросе Украины к США относительно поставок кассетных боеприпасов. До этого, СМИ, ссылаясь на американские источники, сообщали, что Киев решил расширить свой запрос к Соединенным Штатам, включив в него кассетные авиабоеприпасы типа МК-20.

Ранее американский журналист Стивен Брайен заявил, что США и Европа передадут Украине старые модификации F-16A/B. По его словам, Киев получит самолеты, которые, в отличие от более современных версий F-16, не будут оснащены радаром с активной фазированной антенной решеткой. Кроме того, потребуется сеть ремонтных предприятий, на создание которых может уйти не менее года, отметил Брайен.