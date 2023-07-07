Расчеты минометов ЦВО уничтожили группу ВСУ на Краснолиманском направлении Минометы «Нона-СВК» ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении группу ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Единицы самоходных минометов «Нона-СВК», входящих в состав горного мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО), успешно поразили противников на Краснолиманском сегменте фронта в рамках специальной военной операции, передает РИА Новости со ссылкой Министерство обороны РФ. Операторы самоходных артиллерийских установок «Нона-СВК» уничтожили сосредоточение противника и обездвижили огневые точки украинских войск на указанном участке.

В Минобороны отметили ключевую роль маневренности и высокой скорости стрельбы самоходного миномета в успешном воздействии на позиции украинской армии с использованием 120-миллиметровых снарядов.

Самоходный миномет 2С23 «Нона-СВК» калибра 120 миллиметров, созданный в Советском Союзе, предназначен для уничтожения вражеских сил, а также для поражения артиллерийских и минометных установок, ракетных систем и бронированных объектов. Он способен вести огонь как из укрытых позиций, так и с использованием прямой наводки. Эффективность и точность «Ноны-СВК» были неоднократно подтверждены в боевых условиях в ходе различных операций.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Патель заявил, что стратегия Вашингтона при оказании Киеву военной помощи заключается в наращивании мощностей, поставляемых ВСУ. На вопрос о том, почему США продолжают снабжать Киев более мощным вооружением, несмотря на угрозу эскалации, дипломат ответил, что все поставленные на Украину вооружения были одобрены в том числе партнерами США.