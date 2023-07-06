Пентагону пока нечего объявить о поставках Украине кассетных боеприпасов Пентагон заявил, что все еще рассматривает вопрос о поставках Киеву кассетных боеприпасов

Фото: Министерство обороны Украины

Пентагону по-прежнему нечего заявить по возможному решению США о поставках Украине кассетных боеприпасов, передает РИА Новости слова официального представителя оборонного ведомства Патрика Райдера. Он отметил, что вопрос все еще находится на стадии рассмотрения.

Что касается усовершенствованных боеприпасов двойного назначения, мне нечего сегодня объявить об этом. Как вам известно, данный вопрос по-прежнему находится на рассмотрении, — подчеркнул Райдер.

Также он упомянул, что арсеналы США содержат разнообразные типы подобных снарядов. В связи с этим Райдер добавил, что Вашингтон не рассматривает возможность поставки Киеву устаревших моделей кассетных боеприпасов.

Ранее CNN со ссылкой на американских и украинских официальных лиц сообщил, что администрация президента США получила запрос от украинских властей на поставку ВСУ кассетных боеприпасов, которые запрещены более чем в 100 странах. По данным телеканала, Вашингтон не одобрил сделку, но и не отказал официально Киеву. По информации журналистов, этот запрос рассматривался несколько месяцев.

Ранее американский журналист Стивен Брайен заявил, что США и Европа передадут Украине старые модификации F-16A/B. По его словам, Киев получит самолеты, которые, в отличие от более современных версий F-16, не будут оснащены радаром с активной фазированной антенной решеткой. Кроме того, потребуется сеть ремонтных предприятий, на создание которых может уйти не менее года, отметил Брайен.