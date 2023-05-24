Назван изъян истребителей F-16, которые поставят Киеву Asia Times: США и Европа поставят Украине старые модификации F-16

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F-16

США и Европа поставят Украине истребители F-16 устаревших версий, уступающих по оснащению даже тайваньским модификациям, написал в статье для Asia Times американский журналист Стивен Брайен. По его мнению, поставки этих подержанных самолетов не повлияют на ход боевых действий.

ВСУ передадут старые модификации F-16A/B. Они прошли частичную модернизацию в начале 2000-х. В отличие от более современных версий и даже усовершенствованных тайваньских, истребители для Украины не будут оснащены радаром с активной фазированной антенной решеткой, — говорится в статье.

Журналист указал, что помимо прочего Киеву потребуется сеть ремонтных предприятий, на создание которых может уйти не меньше года, а для обучения персонала потребуется еще больше времени. Основную часть сложных работ по обслуживанию F-16 все равно придется проводить в Европе, констатировал Брайен.

Трудности могут возникнуть и с взлетно-посадочными полосами, поскольку длинных ВПП на Украине недостаточно, а имеющиеся площадки могут использоваться с загрузкой только на 50%, добавил автор. Кроме того, украинские летчики могут повредить планеры или бортовое оборудование, считает он.

Ранее в Минобороны Украины рассказали, что Нидерланды могут стать первой страной, которая поставит ВСУ F-16. Представители военного ведомства европейской страны сообщили изданию Politico, что к оперативному развертыванию готовы 24 самолета, при этом еще 18 истребителей больше не используются и могут быть переданы.