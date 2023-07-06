В США заявили о попытке добиться успеха Украины только военными методами Спикер Белого дома Бейтс: США будут добиваться успехов Киева на поле боя, а не путем переговоров

Фото: Министерство обороны Украины

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Вашингтон продолжает предпринимать попытки добиться успеха властей в Киеве на поле боя, а не организовать мирные переговоры по Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, Украина должна вести диалог с позиции силы и на своих условиях.

В центре нашего внимания находится продолжение оказания помощи Украине, чтобы добиться успеха на поле боя, чтобы она могла вести переговоры с позиции максимальной силы, на своих, а не на чьих-либо еще условиях, — заявил он.

Он добавил, что максимальное внимание Соединенных Штатов касательно украинского конфликта сосредоточено на снабжении Киева оружием и военной техникой.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Ведант Патель заявил, что стратегия Вашингтона при оказании Киеву военной помощи заключается в наращивании мощностей, поставляемых ВСУ. На вопрос о том, почему США продолжают снабжать Киев более мощным вооружением несмотря на угрозу эскалации, дипломат ответил, что все поставленные на Украину вооружения были одобрены в том числе партнерами США.

Постпред России при ООН Василий Небензя в свою очередь заявил, что коллективный Запад при поставках оружия Украине руководствуется не «ценностями гуманизма», а стремлением нанести Москве стратегическое поражение. Эти цели уже не скрываются, отметил он на заседании Совбеза ООН.