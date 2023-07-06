Над российским регионом сработала система ПВО Гладков: над Белгородом и Белгородской областью сработала система ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что на подлете к городу были сбиты несколько воздушных целей. Зафиксировано повреждение крыши в одном частном доме, уточнил он. По предварительным данным, пострадавших нет.

Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбиты несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение крыши в одном частном домовладении, — написал глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что один человек погиб при обстреле села Новопетровка Валуйского городского округа. По его словам, мужчина получил осколочное ранение брюшной полости. Пострадавший впоследствии скончался в карете скорой помощи.

1 июля глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.

До этого глава региона рассказал, что в Курской области будут проведены мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он пояснил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, ВСУ продолжают атаковать область с помощью беспилотников, которые сбиваются системами ПВО.