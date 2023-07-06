Украинский дрон атаковал электроподстанцию в Курской области

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Как сообщил Telegram-канал Baza, беспилотник, принадлежащий ВСУ, совершил атаку на электроподстанцию в Курской области. По данным канала, рано утром 6 июля БПЛА скинул два боеприпаса на подстанцию в селе Любимовка в 8 километрах от границы.

Baza отмечает, что в результате взрывов никто не пострадал. Министерство обороны пока не комментировало эту информацию.

1 июля глава Курской области Роман Старовойт заявил, что украинские войска обстреляли село Горналь. По его словам, пострадавших среди жителей населенного пункта нет. Он добавил, что причинен ущерб одному из домовладений — выбиты окна и посечен осколками фасад.

До этого глава региона рассказал, что в Курской области будут проведены мероприятия по усилению территориального гарнизона. Он пояснил, что оперативная обстановка в регионе остается стабильно напряженной, ВСУ продолжают атаковать область с помощью беспилотников, которые сбиваются системами ПВО.

Ранее источник в экстренных службах сообщал о пожаре в резервуаре Ильского НПЗ. Причиной возгорания назвали падение беспилотного летательного аппарата. Позже стало известно, что на Ильский НПЗ упали четыре беспилотника, после чего на нефтеперерабатывающем заводе начался пожар, который вскоре был ликвидирован.