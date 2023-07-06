Целью удара по резервам ВСУ во Львове стала иностранная военная техника, в том числе танки Challenger, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ. По его данным, также при ударе были поражены казармы, в которых размещались около 800 украинских военных и наемники, прибывшие из учебных центров западных стран.