Целью удара по резервам ВСУ во Львове стала иностранная военная техника, в том числе танки Challenger, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ. По его данным, также при ударе были поражены казармы, в которых размещались около 800 украинских военных и наемники, прибывшие из учебных центров западных стран.
Целью сегодняшнего удара по стратегическим резервам противника стали западная военная техника и боевики на территории академии сухопутных войск во Львове. Удар высокоточным оружием был нанесен по парковой зоне академии, где находилась бронетехника западного производства и с высокой степенью вероятности, в том числе британские танки Challenger, — сообщил агентству собеседник в МО РФ.