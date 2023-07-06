Российские военные захватили британскую ракету Storm Shadow Военные РФ отряда БАРС-11 и «Царские волки» захватили британскую ракету Storm Shadow

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Российские военные из добровольческого формирования БАРС-11 и командование подразделения «Царские волки» успешно извлекли почти не поврежденную британскую крылатую ракету Storm Shadow с линии соприкосновения, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя военно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина. По его словам, ракета была оснащена высокотехнологичной электроникой, которая уцелела после падения. Проведение операции по изъятию ракеты заняло два дня.

Там работал GPS-маячок, который мог навести группу захвата противника. Несмотря на то что мы его блокировали, нашим бойцам пришлось с этой ракетой практически не спать, все время перемещаться и даже принять бой — была попытка ДРГ противника перехватить в дороге машину с ракетой и машину сопровождения, — отметил Рогозин.

Захваченная ракета была передана экспертам для анализа её конструкции и содержимого. Рогозин подчеркнул, что это даст возможность российской оборонной промышленности разработать наиболее эффективные методы борьбы с ракетами типа Storm Shadow.

Крылатая ракета Storm Shadow была разработана совместными усилиями Великобритании и Франции. Дальность ее полёта варьируется в зависимости от модели от 250 до 560 километров.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что Вооруженные силы России закрепились в селе Клещеевка Донецкой Народной Республики. По его словам, украинская армия находится в 400–500 метрах от позиций ВС РФ.