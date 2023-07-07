В Кремле высказались о перспективах переговоров по Украине Песков: перспектив для переговоров по Украине пока не обнаруживается

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Дмитрий Песков

Перспектив для осенних переговоров по Украине пока не нет, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, для России приоритетом является достижение поставленных целей разными путями. Так он отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что к осени ситуация должна поменяться и возможен диалог.

На самых различных уровнях, включая высший, мы говорили о том, что российская сторона никогда не закрывала дверь перед переговорным процессом. Но пока никаких перспектив для этого переговорного процесса мы не усматриваем, — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, политико-дипломатические средства достижения целей России недоступны, так как Украина отрицает такой путь, а также из-за «ярко выраженной несклонности к такому процессу со стороны в первую очередь Вашингтона».

Ранее Лукашенко заявил, что мирные переговоры по Украине могут начаться осенью, но не обязательно в сентябре. Он подчеркнул, что «мощная, сильная Россия» к диалогу готова. При этом президент Белоруссии задался вопросом, что будет, если ВС РФ «перемелют» ВСУ, и сядет ли тогда Москва за стол переговоров.