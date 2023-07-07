В Киеве объявили запись на подготовку к национальному сопротивлению

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Киеве объявили запись населения на однодневную подготовку к «национальному сопротивлению». Соответствующее объявление размещено на сайте мэрии украинской столицы. Украинцев будут учить обращаться с оружием, взрывчаткой, а также защите от радиационного и химического заражения.

Занятия будут проводиться в небольших группах.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ начали артподготовку у Орехова перед наступлением на Запорожском фронте. В канале отметили, что украинская армия стала осуществлять активную перегруппировку штурмовых групп на всей линии соприкосновения. Как пишут военкоры, в некоторых местах были замечены несколько пикапов и бронемашин, подвозивших пехоту. В Минобороны данную информацию не комментировали.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что на данный момент в России необходимости в частичной или полной мобилизации нет. Он подчеркнул, что военнослужащих срочной армии также не собираются направлять в зону проведения специальной военной операции на Украине. В связи с этим он призвал срочников не уклоняться от службы из-за подобных опасений.