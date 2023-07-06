В Госдуме оценили необходимость мобилизации Депутат ГД Швыткин заявил об отсутствии необходимости мобилизации

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На данный момент необходимости в частичной или полной мобилизации нет, заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин. Комментируя ситуацию Lenta.ru, он подчеркнул, что военнослужащих срочной армии также не собираются направлять в зону проведения специальной военной операции на Украине. В связи с этим он призвал срочников не уклоняться от службы из-за подобных опасений.

Военнослужащие срочной армии сейчас не направляются в зону специальной военной операции, поэтому уклоняться от службы в армии нет причин, бояться нечего. Мобилизации как таковой, всеобщей или какой-то еще, не происходит в настоящее время, — пояснил парламентарий.

По словам депутата, на отсутствие причин для проведения мобилизации указывают оперативные сводки из зоны украинского конфликта. Швыткин уточнил, что оперативно-тактическая обстановка в зоне СВО не предполагает подобных решений.

Руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее отметил, что необходимости в мобилизации в связи с уходом частной военной компании «Вагнер» из зоны СВО нет и в ближайшее время не возникнет. По словам парламентария, на момент попытки мятежа участников ЧВК на переднем крае не было, все они пребывали в своих лагерях и отражение наступления ВСУ шло без их участия.