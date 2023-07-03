В Госдуме оценили необходимость мобилизации после ухода ЧВК «Вагнер» Картаполов: необходимости в мобилизации из-за ухода ЧВК «Вагнер» из зоны СВО нет

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Необходимости в новой волне мобилизации в связи с уходом ЧВК «Вагнер» из зоны СВО в настоящее время нет и в ближайшем будущем не возникнет, заявил в интервью ТАСС руководитель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом он сослался на соответствующее обещание президента РФ Владимира Путина.

Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование [воинских] соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет, — сказал депутат.

Он также добавил, что «угрозы снижения боевого потенциала ни в среднесрочной, ни тем более в долгосрочной перспективе нет». Картаполов пояснил, что на момент попытки мятежа сотрудников ЧВК на переднем крае не было, все они пребывали в своих лагерях и отражение наступления ВСУ шло без их участия. При этом депутат особо подчеркнул, что в резерве «есть чем и кем их заменить».

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что по согласованию с Путиным провел переговоры со связанным с ЧВК «Вагнер» предпринимателем Евгением Пригожиным. Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов частной военной компании по российской территории и на дальнейшие шаги по деэскалации.

Позднее сам Пригожин подтвердил, что Лукашенко протянул руку бойцам «Вагнера» и предложил найти взаимовыгодные решения.

По словам Лукашенко, белорусские военные намерены привлечь участников ЧВК «Вагнер» к подготовке вооруженных сил страны. По мнению главы государства, для армии это станет «благом». Лукашенко отметил, что присутствие в рядах «Вагнера» лиц с тюремным прошлым не пугает белорусов, поскольку «это люди, прошедшие армию, прошедшие войны».