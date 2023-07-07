В РФС сообщили о гибели судьи Шеметова в зоне спецоперации

Фото: МБУ «СШ «Старт»

Даниил Шеметов

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщила ТАСС, что в зоне специальной военной операции погиб российский арбитр Даниил Шеметов. По данным пресс-службы РФС, Шеметов погиб на 32-м году жизни. Минобороны России пока не подтвердило информацию о гибели российского арбитра в зоне спецоперации.

Даниил Шеметов погиб в зоне специальной военной операции. Российский футбольный союз искренне скорбит вместе с семьей молодого арбитра. Он был перспективным судьей, вскоре должен был дебютировать в Мелбет — Первой лиге и уже получал ответственные матчи в «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России, — сказано в сообщении.

Отмечается, что семье Шеметова РФС оказывает всю необходимую помощь. Также дополнительную поддержку родным арбитра окажут его коллеги.

Ранее глава подмосковной Истры Татьяна Витушева в своем Telegram-канале сообщила о гибели мужа — полковника Владимира Кузнецова, в зоне спецоперации. По ее словам, Кузнецов был истинным патриотом, чья жизнь была посвящена беззаветному служению Родине. Супруг Витушевой имел орден «За военные заслуги», медаль Суворова, медаль Жукова и другие государственные и ведомственные знаки отличия РФ. Кузнецов был командиром мотострелкового полка.