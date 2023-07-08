Российские силы нанесли удар по скоплению солдат ВСУ в районе Угледара Группировка «Восток» нанесла удар по скоплению солдат ВСУ в районе Угледара

Фото: МО РФ

Автомобильная техника, минометный расчет и две боевые машины пехоты ВСУ были уничтожены в районе южного Донецка, передает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олега Чехова. Он также уточнил, что вертолеты армейской авиации прервали попытки ВСУ провести ротацию воинских подразделений на позициях восточнее Макаровки и северо-западнее Новодонецкого.

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесено огневое поражение по скоплениям боевиков ВСУ в районе Угледара. Огнем гаубичной артиллерии уничтожена автомобильная техника с националистами и минометный расчет в районе Золотой Нивы, два БМП в районе Нескучного, — заявил он.

Чехов также отметил, что на Запорожском направлении мотострелковые подразделения успешно противостояли наступлению пехоты противника в районе Работино и Лобкового. Понеся потери, противник отступил.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России в ночь на 6 июля нанесли сосредоточенный удар по пунктам временной дислокации украинской армии и иностранных военных. В ведомстве отметили, что также были поражены места хранения бронетанковой техники иностранного производства, стратегическим резервам противника нанесен существенный урон.