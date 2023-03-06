«Будет побоище»: что грозит Украине в случае реальной атаки на Крым Киев всё чаще «пугает» Россию нападением на Крымский полуостров

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Полковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Петр Черник в эфире телеканала «Говорит большой Львов» заявил, что Киев рассматривает возможность блокады Крыма. По его словам, главная цель ВСУ — истощить группировку ВС РФ на полуострове и всё население региона. В качестве инструмента Черник предложил использовать американские истребители четвертого поколения F-16 Fighting Falcon — их поставка для ВСУ постоянно обсуждается лидерами западных государств, а также в СМИ. Как еще Киев грозит Москве «возвращением Крыма», и что ждет Украину в случае реального нападения на полуостров — в материале NEWS.ru.

Данную идею президент Украины Владимир Зеленский озвучил еще за несколько месяцев до начала российской СВО. В октябре 2021-го политик заявил, что его страна «всегда возвращает свое», имея ввиду решение апелляционного суда Амстердама признать золотую коллекцию артефактов из крымских музеев (скифское золото) собственностью Украины.

Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем скифское золото, а затем и Крым, — написал тогда Зеленский на своей официальной странице в соцсети Twitter.

Планы Зеленского оценил политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, назвав обещание экс-юмориста хайпом. Эксперт тогда подчеркнул, что «ситуация может измениться, и Зеленский даже не вспомнит свои обещания».

Киев то и дело поднимает вопрос «возвращения территорий», хотя в начале февраля 2022-го глава СНБО Украины Алексей Данилов признался, что Киев не способен «вернуть» полуостров военным путем. А за несколько недель до этого, в январе того же года, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко посоветовал Зеленскому «перестать морочить себе голову» проектами «деоккупации».

Данная идея вновь пришла в голову руководству соседней страны в июне 2022-го. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью американскому телеканалу CNN подчеркнул, что «Крым — главная стратегическая цель Киева ввиду территориальных воззрений властей государства». Тогда глава ведомства заверил, что ВСУ попытаются решить поставленную задачу «шаг за шагом», но с помощью оружия, поставляемого США.

Ответ не заставил себя ждать: первый вице-спикер парламента полуострова Ефим Фикс призвал ВСУ «даже не смотреть» в сторону российского региона и «не тешить свое самолюбие». Он заверил: Крым надежно защищен от любых поползновений противника и в случае чего даст достойный отпор. Таким образом политик прокомментировал, в том числе, выступление украинского генерал-майора Дмитрия Марченко. Военный выражал уверенность, что Киеву осталось дождаться очередных поставок оружия со стороны Запада, и тогда именно Крымский мост станет приоритетной целью для ВСУ.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В августе 2022-го Зеленский вновь пригрозил Москве «возвращением» Крыма после серии взрывов на аэродроме Саки в районе поселка Новофедоровка на западе полуострова. Лидер Украины отметил, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться». Через месяц он опять обратил внимание на Крым — в интервью Reuters подчеркнул, что не отказывается от своих планов вернуть полуостров в состав страны, в том числе дипломатическим путем. Незадолго до обоих выпадов Зеленского спикер крымского парламента Владимир Константинов ответил на желание Киева решить территориальный вопрос — по его мнению, место экс-комика и руководителя «Квартала 95» в тюрьме, где придется ответить за свои слова и поступки.

Зеленский продолжает свою преступную политику на Украине. Это все можно квалифицировать как серьезное уголовное преступление, направленное на уничтожение украинского народа. Ему придется ответить за все слова и поступки. Его будущее — только в тюремной камере, — заявлял Константинов в середине сентября 2022-го.

Но в ноябре Зеленский опять заговорил о невоенном способе «вернуть Крым».

Я понимаю, что все в замешательстве от ситуации и того, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за, — цитировала президента газета Financial Times.

Позже, в декабре 2022-го глава офиса президента Украины Андрей Ермак поделился планами Киева вернуть контроль над Крымом в 2023-м. При этом руководитель ГУР Минобороны Незалежной Кирилл Буданова не исключил комбинированный вариант «деоккупации» региона — и силой, и дипломатией, что в ГД РФ назвали элементом информационной войны.

Под этими заявлениями не просматривается конкретный и результативный план. Вернуть Крым для Украины невозможно ни военным путем, ни путем дипломатии, — прокомментировал слова Ермака депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

О планах вернуть Крым в состав Украины военным путем Зеленский вновь напомнил 25 февраля 2023-го во время пресс-конференции. По его словам Киев «морально готов» к наступлению, на что сенатор от региона в Совфеде РФ Сергей Цеков ответил, что Киев наоборот, продолжит терять территории.

На протяжении СВО практически все заявления руководства Украины по поводу Крыма, а также призывы к РФ вернуть регион под контроль Киева комментировал экс-президент РФ, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В ноябре 2022-го политик назвал желающих отобрать полуостров у России «тараканами».

Тут разные тараканы, расплодившиеся в киевском инсектарии, постоянно грозят «вернуть Крым». Ну цели понятны: подбодрить ручных насекомых вокруг и показать хозяину инсектария, что они ещё очень даже способны на тараканьи бега за куском пищи. Почти как таракан-фаворит Янычар в пьесе знаменитого киевлянина Михаила Булгакова «Бег», — отметил Медведев.

Медведев также напомнил, что «Киев — столица Древней Руси. Киев — крупный малороссийский город в составе Российской империи. Киев — республиканская столица в составе СССР. И наконец, Киев — просто русский город, в котором всегда думали и говорили по-русски.

Чтобы было всё предельно ясно, что и как надо возвращать...».

Что касается последних заявлений официальных представителей Украины о намерениях совершить атаку на Крым, капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что если Киев все-таки решится на наступление, то его вряд ли ждет успех, но «будет побоище».