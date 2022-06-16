Украина решила вернуть Крым западным оружием Глава Минобороны Украины Резников заявил о намерении вернуть Крым с помощью оружия США

Фото: flickr

Солдаты Вооружённых сил Украины

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о планах вернуть Крым и Донбасс с помощью оружия США. В интервью CNN он подчеркнул, что Крым стал главной стратегической целью для Украины ввиду территориальных воззрений руководства страны. По словам главы военного ведомства, украинская армия будет решать поставленные задачи «шаг за шагом».

Мы собираемся освободить все наши территории, включая Крым. Крым — стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория, — заявил Резников.

Ранее посол Украины в Берлине Алексей Мельник раскритиковал немецкие власти из-за их медлительности в передаче Украине оружия. Так, однажды он опубликовал пост с улиткой, тянущей патрон. В начале мая Мельник обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой», когда тот отказался ехать в Киев.

13 июня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что Киев нуждается в поставках оружия со стороны западных стран. Украине не хватает сотен гаубиц, бронетехники, реактивных систем залпового огня и танков, подчеркнул он.