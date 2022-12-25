Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев намерен добиться победы в конфликте и вернуть контроль над Крымом в 2023 году. В интервью The Guardian он подчеркнул, что наступающий год станет решающим для Украины.
Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть территорию. Я понимаю, что эта работа будет тяжелой, — заявил Ермак.
Издание отмечает, что администрация президента США Джо Байдена не поддержала обещание президента Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма, аналитики считают, что это будет очень сложно.
Украинский лидер не раз говорил о планах Киева вернуть Крым. В августе Зеленский выразил готовность вернуть Крым любыми способами и средствами, которые Киев посчитает правильными. А после этого, как сообщил украинский президент, он хотел бы в первую очередь увидеть море.
В ноябре глава Украины повторился, заявив, что Киев будет наступать до тех пор, пока не возьмет контроль над Донбассом и Крымом. При этом Зеленский не исключил вхождения полуострова в состав Украины невоенным путем. В Кремле такие заявления оценили как неготовность Киева решать конфликт мирным путем.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что основной угрозой для безопасности полуострова являются вражеские беспилотники. По его словам, в регионе работает достаточное количество правоохранительных структур и военных подразделений, которые предпринимают все необходимые шаги для защиты полуострова.