Никита Чайка

В офисе Зеленского заявили о намерении вернуть Крым в 2023 году Глава офиса Зеленского Ермак заявил о планах Украины вернуть Крым в 2023 году

25 декабря 2022 в 12:47

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Участники патриотической акции в честь празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в Симферополе