«Киев продолжит терять территории»: Цеков развеял крымские фантазии Украины Сенатор Цеков заявил, что Киев продолжит терять территории вместо возврата Крыма

Фото: Darko Vojinovic/AP/TASS

Российские военные, республика Крым

Заявления Киева о возврате Крыма в состав Украины вызваны прежде всего тем, что российские войска «нянчатся» с войсками ВСУ и не воюют так, как могли бы, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, возвращение Крыма зависит прежде всего от России и крымчан, но не от Украины, которая продолжит терять территории.

Они до сих пор не понимают, что с ними нянчатся и не воюют так, как могли бы. Да и США мы по серьезному еще по мозгам не давали. Тем более, что мы огорчили их в 2014 году, огорчим и сейчас. Так что пусть готовятся к тому, что Киев и впредь продолжит терять свои территории, — заявил Цеков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве идет подготовка к военным шагам по захвату Крыма, и морально Украина готова вернуть свою территорию. До этого Зеленский говорил, что Киев хотел бы «вернуть» Крым дипломатическим путем, однако не знает, как это сделать.

До этого глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что попытка захвата полуострова войсками Украины спровоцирует начало третьей мировой войны, а все киевские танки при этом сгорят как свечки. Планы по Крыму она назвала заученной мантрой Зеленского.