В Крыму Зеленского предостерегли от попыток «вернуть» полуостров Гридчина: попытка захвата Крыма развяжет третью мировую войну

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Попытка захвата войсками Украины Крыма спровоцирует начало третьей мировой войны, заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина. По ее словам, которые цитирует РИА Новости, все киевские танки сгорят как свечки.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сказал, что Киев готовится к военному захвату Крыма, в стране формируются бригады наступления, в том числе за счет обучения людей на площадках третьих стран.

Такие высказывания по захвату Крыма, отметила Гридчина, Зеленский озвучивает, как заученную мантру. Его очень сильно воодушевили на подвиги хозяева с Запада. Однако это станет третьей мировой, в которой их танки и все оружие сгорят как свечки, — подчеркнула общественница.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что создание на полуострове оборонительной линии поддержано федеральными властями. По его словам, фортификационное сооружение является предупредительной мерой. Глава Крыма уточнил, что оборонительная линия может и не пригодиться по прямому назначению, однако ей обязательно найдут применение.



