Аксенов раскрыл детали создания оборонительной линии в Крыму Аксенов: создание оборонительной линии в Крыму поддержано федеральными властями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Создание в Крыму оборонительной линии поддержано федеральными властями, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу полуострова Сергея Аксенова. По его словам, фортификационное сооружение является предупредительной мерой.

Это моя инициатива, спасибо президенту, он поддержал. Хочешь мира — готовься к войне. Крым российский и им останется навсегда, кто бы там что ни планировал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает, — заявил Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что оборонительная линия может и не пригодиться по прямому назначению, однако ей обязательно найдут применение.

Оборонительная линия — это весь Крым, в границах. Если не пригодится — и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так, — уточнил Аксенов.

Ранее на полуострове был бессрочно продлен «желтый» уровень террористической опасности. Его действие распространяется на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также на Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы.

С начала военной операции в Крыму неоднократно сообщали об атаках и диверсиях со стороны Украины. Наиболее масштабными стали взрыв на Крымском мосту 8 октября и атака дронов и морских беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября.