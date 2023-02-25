Зеленский рассказал о планах на Крым Зеленский: Украина готовится к захвату Крыма

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве идет подготовка к военным шагам по захвату Крыма. Морально Украина готова вернуть свою территорию, подчеркнул он в ходе пресс-конференции для СМИ.

Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств, — отметил украинский президент.

Зеленский прежде говорил, что Киев хотел бы «вернуть» Крым дипломатическим путем, однако не знает, как это сделать. В интервью британской газете Financial Times в ноябре 2022 года он говорил, что «будет только за», если кто-то предложит такой путь «возвращения» полуострова.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что попытка захвата полуострова войсками Украины спровоцирует начало третьей мировой войны. По ее словам, все киевские танки при этом сгорят как свечки. Для Зеленского планы по Крыму являются заученной мантрой, считает она.